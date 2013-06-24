Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спростував заяви очільника російського міноборони сергія шойгу щодо України й нібито плановані нею дії "з метою ескалації конфлікту".

Про це йдеться у заяві британського Міноборони, оприлюдненій у Твіттері, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час телефонної розмови міністрів, ініційованої російською стороною, шойгу «стверджував, що Україна нібито планує дії за сприяння західних країн, зокрема Великої Британії,з метою ескалації конфлікту в Україні».

У британському Міноборони наголосили, що Воллес «спростував ці твердження й застеріг, що такі заяви не повинні використовуватися як привід для подальшої ескалації».

Міністр також підтвердив, що Велика Британія та міжнародна спільнота підтримують Україну і прагнуть деескалації.

«Україна та росія мають шукати шляхи врегулювання, а Велика Британія готова допомогти їм у цьому», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у росії пропагандистами та представниками влади поширюється інформація про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Зокрема, крім Воллеса шойгу провів телефонні переговориз міністрами оборони Франції Себастьяном Лекорно й Туреччини Хулусі Акаром. За повідомленням міноборони рф, у всіх трьох розмовах шойгу «висловив стурбованість» у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною так званої брудної бомби.