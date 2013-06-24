Міністерство у справах ветеранів України розпочало реалізацію масштабного проекту — мережі ветеранських просторів по всій країні. Перші заклади у новому брендуванні від Мінветеранів — VETERAN PRO — вже відкрили на Київщині у містах Бровари та Борисполі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект розробила команда Міністерства у співпраці з ветеранською спільнотою. VETERAN PRO — це інклюзивна мережа мультифункціональних центрів для комплексної підтримки ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, родин загиблих.

У ветеранських просторах надаватимуть широкий спектр послуг: від психологічної та юридичної допомоги до фізкультурно-спортивної реабілітації та підтримки ветеранського підприємництва. Зокрема:

швидкий доступ до якісних послуг;

комплексне відновлення;

можливість спілкування з побратимами;

підтримку в адаптації до цивільного життя.

У просторах VETERAN PRO також працюватимуть і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

“Простори VETERAN PRO — це єдина точка входу для ветеранської спільноти. Сюди можна звернутися та швидко отримати необхідну інформацію, допомогу на шляху повернення до цільового життя. Врешті-решт просто провести час у колі своїх побратимів та посестер разом із родиною. Проект амбітний, проте, це дійсно ті місця, яких потребує ветеранська спільнота. Я звертаюся до міських голів та лідерів територіальних громад долучатися до реалізацію проекту”, — зазначив в.о Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Нагадаємо, що у червні 2024 року були затверджені Методичні рекомендаціїщодо створення та функціонування ветеранських просторів.