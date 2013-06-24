Завтра у Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, до участі в якому запрошено Президента України Володимира Зеленського. Чутки, що український Президент може особисто прибути до Брюсселя, ось уже кілька днів ширяться коридорами європейських інституцій. Дипломати та чиновники в неформальному спілкуванні підтверджували, що попередня підготовка до приймання глави Української держави вже триває. Заплановано, що в четвер Володимир Зеленський виступить перед Європейським парламентом і візьме участь у спільному обіді з лідерами ЄС.

Речник президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс підтвердив, що Президентові України надіслано офіційне запрошення взяти участь у саміті глав держав та урядів Євросоюзу.

«Президент Європейської ради запросив Президента Володимира Зеленського особисто взяти участь у майбутньому саміті Європейської ради. Із міркувань безпеки подальшої інформації не надають», — написав речник у Twitter.

Як повідомляють джерела в Єврокомісії, Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили ідею візиту з Володимиром Зеленським та іншими представниками української влади під час саміту Україна — ЄС, який відбувся в Києві минулої п’ятниці. Проте під час підсумкової пресконференції сам Володимир Зеленський, який за час війни лише раз виїжджав за межі країни з візитом до США, скептично оцінив можливість свого візиту до Брюсселя, заявивши, що це пов’язано з «дуже значним ризиком». Він зазначив, що має два пріоритети: підтримку лідерів ЄС та зброю. «Тому хочеться дуже, щоб ці пункти мали підтвердження і лідерів ЄС. І тоді наша зустріч неминуча. Якщо чесно, великі ризики, якщо я кудись поїду. І це правда. Я дуже хочу, але великі ризики через реванш рф», — сказав Президент.

Про можливий візит Володимира Зеленського говорять і в Європарламенті. Як повідомило агентство АР, посилаючись на анонімного співрозмовника, Європарламент також готується до можливого візиту Президента України, якщо ситуація з безпекою дасть йому змогу взяти участь у засіданні ЄП. «Якщо він приїде, ми будемо готові», — сказав співрозмовник, наголосивши, що з міркувань безпеки будь-яке рішення може бути ухвалено лише в останній момент. Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, під час спеціального засідання Євроради одним з питань порядку денного буде обговорення російської агресії проти України та подальшої підтримки нашої держави від ЄС.