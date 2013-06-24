У Брюсселі розпочався наступний етап роз’яснювальних зустрічей з українськими представниками щодо здійснення офіційного скринінгу, цього разу в рамках переговорного розділу 12 «Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика». Обговорення триватиме 29 та 30 квітня. Українську делегацію очолює заступник Міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня, передає пресцентр Урядовий портал.

Заступник Міністра подякував Євросоюзу за послідовну і непохитну підтримку України. Він зазначив, що державна політика України в сфері санітарних та фітосанітарних заходів базується на кількох принципах. Це безпечність харчових продуктів, здоров’я і захист рослин та здоров’я і благополуччя тварин.

«Головна стратегічна мета у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до 2030 року – формування України як надійного виробника та експортера безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції», – зазначив Віталій Головня.

Довідково

Роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії – це частина процесу перевірки відповідності законодавства України, як країни-кандидата до права ЄС.

Установча зустріч із започаткування скринінгу (оцінки відповідності) українського законодавства праву ЄС відбулась 25 січня 2024 року.

Перша розʼяснювальна зустріч по розділу «Сільське господарство та розвиток сільських територій» відбулася 25-26 квітня. У кінці травня запланована зустріч по розділу Рибництво.

Після цих зустрічей по кожному з розділів Україна зобовʼязана провести представлення свого прогресу. На підставі цих презентацій Єврокомісія буде проводити скринінг законодавства і надавати конкретні рекомендації. Тобто, що необхідно Україні виконати для того, щоб відкрити перемовини по конкретному розділу.