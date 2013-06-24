Уряд продовжує програми пільгового фінансування для закупівлі і встановлення енергетичного обладнання. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 24 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він повідомив, що за друге півріччя минулого року українські банки розпочали фінансування відповідних проектів для посилення енергонезалежності на суму 10,5 млрд грн, для фізичних осіб видано понад 5 тисяч позик.

Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що для приватних домогосподарств діє програма кредитування під 0% на встановлення сонячних панелей.

«ОСББ можуть скористатися програмою ГрінДІМ та отримати 2 млн грн на сонячні станції та 2 млн грн на теплові насоси. Маємо вже майже 150 заявок і закликаємо ОСББ активніше користатися цією програмою, аби підвищити власну енергетичну стійкість», — підкреслив Глава Уряду.

Також Денис Шмигаль зазначив, що Уряд розвиває програми підтримки українських виробників та вітчизняної промисловості.

Зокрема, для малого та середнього бізнесу доступні пільгові кредити за програмою “5-7-9” і за програмою Фонду декарбонізації. А відповідно до політики “Зроблено в Україні”, можна отримати компенсацію 15% за придбану техніку чи обладнання в українського виробника.

«Нещодавно такий перелік був розширений утричі. Тепер там майже 450 найменувань продукції від 19 виробників», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, тарифи на тепло і світло на цей опалювальний сезон залишаються без жодних змін.

«У бюджеті на 2025 рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують», — сказав Глава Уряду і наголосив на важливості ощадливого споживання електроенергії.