З грудня для працівників сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України стартували групові тренінги у Центрах життєстійкості. За цей час понад 3222 фахівців ПФУ долучилися до занять у 165 громадах України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Усі учасники курсу отримують практичні методики та техніки, які допомагають ефективно реагувати на стресові ситуації та розвивати власну стресостійкість. Адже працівники сервісних центрів є фахівцями “першої лінії”, які безпосередньо комунікують з людьми, надають їм консультації, а тому потребують відповідних навичок.

Під час занять психологи Центрів життєстійкості навчають навичкам першої психологічної допомоги, роботі з емоціями, методам регуляції внутрішнього стану та адаптації до кризових умов.

“У Центрах життєстійкості ми допомагаємо фахівцям “першої лінії контакту” зберігати ресурсність і витримку, які вони потім передають своїм громадам. Кожен тренінг, кожна консультація - це та цеглинка, яка допомагає людині формувати власну стійкість. Ми раді, що завдяки Центрам життєстійкості є можливість підтримати працівників Пенсійного фонду,” — поділилася Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Навчання організовані психологами просторів за міжнародною програмою ВООЗ “Самодопомога Плюс” і спрямовані на підтримку психічного здоров’я, зниження рівня стресу й тривожності, а також профілактику професійного виснаження та вигорання.

Перші тренінги вже успішно пройшли в селищах Володимирець, Демидівка, Рокитне, а також у містах Вараш, Дубно, Радивилів, Рівне та Сарни. У планах - залучити фахівців у решті областей, де відкрито Центри життєстійкості. А це - 199 громад у 23 областях України.

“Працівники Пенсійного фонду України щоденно контактують з громадянами, допомагаючи їм вирішувати важливі життєві питання. Посеред викликів війни це особливо напружена і відповідальна робота. Завдяки Центрам життєстійкості наші фахівці отримують не лише психологічну підтримку, а й інструменти для допомоги тим, хто перебуває у стресі,”— зазначив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Центри життєстійкості, які працюють у 199 громадах України, постійно проводять заходи з підтримки ментального здоров’я, навчальні сесії, консультації та групи взаємодопомоги для спеціалістів “першої лінії контакту” - лікарів, освітян, соцпрацівників, представників поліції.

Мета діяльності цих осередків – допомогти українцям долати стреси, пропрацьовувати травматичний досвід, повертатися до активного життя і включатися в ініціативи своєї громади після потрясінь..

Усі активності у Центрах життєстійкості – безоплатні та організовані Міністерством соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я “Ти як?” Першої леді Олени Зеленської.