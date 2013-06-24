У Центрі НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) спільно накопичуватиметься досвід, необхідний як Україні, так і НАТО, а українські офіцери на рівних працюватимуть з партнерами з країн Північноатлантичного альянсу. про це повідомляє Укрінформ.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, яка відвідала офіційний захід з набуття центром JATEC початкової оперативної спроможності.

Віцепрем’єрка підкреслила, що JATEC – це перша структура НАТО, яка створена з країною, яка не є членом Альянсу.

«Тобто це не якась третя або дорадча структура, це конкретний орган в рамках командування Північноатлантичного Альянсу. Зараз запускається його робота і, фактично, українські офіцери на рівних представлені в цьому центрі і на керівних на офіцерських посадах», - зазначила Стефанишина.

За її словами, JATEC слід розглядати у комплексі зі створеним торік у німецькому Вісбадені Командуванням НАТО з підготовки та надання допомоги в галузі безпеки Україні (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU). Вона зауважила, що NSATU є операційною структурою, яка забезпечує координацію військової допомоги, логістику і доставку відповідного озброєння для потреб української армії. Своєю чергою, JATEC є структурою, яка займатиметься аналітикою, готуватиме рекомендації із врахуванням досвіду війни, досвіду взаємодії України із союзниками щодо тренування, аналізу загроз, а також гібридних викликів війни.

«Фактично, центр накопичуватиме досвід, який буде спільним для України і для Альянсу»,- наголосила Стефанішина та додала, що це буде корисно як українцям, так і союзники.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Бидгощі (північ Польщі) у місті Бидгощ (північ Польщі) у понеділок відбулася офіційна церемонія набуття початкової оперативної спроможності Центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). У ньому працюватимуть 70 осіб, зокрема 20 - з України.