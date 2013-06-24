За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, у першому кварталі 2025 року 27 тисяч українців отримали понад 90 тисяч допоміжних засобів реабілітації (ДЗР). На це держава спрямувала понад 1 мільярд гривень. Найбільше засобів видали в Житомирській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Вінницькій областях.

«Ще кілька років тому доступ до забезпечення протезами і допоміжними засобами реабілітації мали лише обрані підприємства. Ми зняли всі бар’єри та відкрили ринок, завдяки чому українці можуть обирати найкращі рішення від виробників за державний кошт. Уже працюють понад 100 відповідних підприємств. Тобто держава нині робить усе можливе, щоб кожна людина мала сучасну підтримку для повернення до повноцінного життя», — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначимо, що 1 січня 2025 року почала діяти нова система оцінювання повсякденного функціонування особи, в центрі якої — людина та її потреби. Таке оцінювання проводять експертні команди, які замінили застарілі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

У межах реформи Мінсоцполітики переглянуло та спростило ключові процеси, а це дало змогу мати необхідну підтримку вчасно й без зайвої бюрократії. Зокрема, отримати засіб реабілітації стало простіше: відповідну заяву можна подавати через Соціальний портал Мінсоцполітики, якщо ДЗР призначено експертними командами. Новий сервіс став можливим за підтримки швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що виконує Фонд «Східна Європа».

Варто нагадати, що за перші два місяці 2025 року українці вже отрималипонад 58,5 тисячі засобів реабілітації, повідомляє Мінсоцполітики.