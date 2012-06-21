Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На жаль, пройдисвіти на світі ще не перевелися. Вони, ніби кліщі, виставляють свої чутливі лапки, аби зачепити довірливого клієнта. Правда, їх не завжди можна розпізнати з першого погляду. Приміром, є у нас чимало тих, хто може допомогти придбати квартиру. Можливо, серед таких посередників чимало й порядних людей. Однак трапляються й шахраї. Одна з них у Черкасах шляхом обману одержувала чималі гроші від людей, які хотіли купити житло. Обіцяючи клієнтам сприяти через участь у торгах, шахрайка видурила в довірливих покупців більше 330 тисяч гривень.
За публічного обвинувачення Черкаської місцевої прокуратури Соснівський районний суд м. Черкаси визнав місцеву жительку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Її засуджено до 6 років позбавлення волі. Не дарма кажуть: неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся.