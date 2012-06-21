Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Перехворівши на коронавірус, багато хто зіткнувся з проблемою: як відновити колишню працездатність, порушене здоров’я всього організму. Як зокрема наголошують лікарі, окрім імунітету, COVID-19 вражає легені. Пацієнтам після перенесених пневмоній медики рекомендують робити дихальні вправи і легкі фізичні навантаження, аби відновити роботу легень. Навіть людям зі здоровою серцево-судинною системою після одужання радять перевіритися. Зокрема, зробити кардіограму та відповідні функціональні проби, аби перевірити настільки швидко відновлюється серцево-судинна система. А загальний аналіз крові покаже, чи всі показники в нормі.

Міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра» в Черкасах розпочала прийом пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, для їхньої реабілітації. А допоможе в цьому спеціальна програма, розроблена фахівцями цього лікувального закладу.

Про деталі розповіла керівник поліклініки Ірина Волощенко. Завдяки програмі можна поліпшити функції зовнішнього дихання та імунітет у цілому, оздоровити роботу всіх органів, підвищити працездатність, нормалізувати сон, пам’ять та концентрацію уваги, повернути енергію і життєві сили. До програми входять лікувальна фізкультура (дихальні вправи), класичний масаж, спелеотерапія, низка фізіотерапевтичних процедур (відповідно до рекомендацій лікаря), консультації кардіолога, невропатолога, офтальмолога, терапевта, контрольні аналізи. Пацієнтів приймають за направленням сімейного лікаря з негативним тестом на COVID-19.

Амбулаторний заклад значно поліпшив умови обслуговування пацієнтів. Тут протягом останніх років зроблено ремонт, закуплено реабілітаційне обладнання. В «Астрі» працює стаціонаро-замінна форма з денним перебуванням пацієнтів до 4-х годин, що є економічно виправданою ланкою при оптимізації ліжкового фонду.