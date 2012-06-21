Два великих виробники картоплі планують побудувати на території України заводи з виробництва картоплі фрі.
Продукцію планують продавати на внутрішньому ринку та за кордон.
У 2019 році ТОВ Овочева група та ФГ Аделаїда відкриють виробничі потужності в Житомирській та Чернігівській областях.
Про це повідомила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова. ТОВ Овочева група вже уклала перший контракт на постачання смаженої картоплі до Ізраїлю, передає УкрАгроКонсалт.
У 2018 році планують провести сертифікацію виробничих потужностей, які знаходяться в Чернігівській області. Паралельно з цим компанія планує побудувати ще один завод в Житомирській області.
Наразі компанія провела сортовипробування та фінансовий аудит. Також компанія шукає зовнішні джерела фінансування з кредитування.
Фермерське господарство Аделаїда планує побудувати завод з виробництва картоплі фрі в Житомирській області. Продукцію, вироблену тут, Аделаїда продаватимуть на внутрішньому ринку України. Зараз ідуть роботи з добору обладнання. Будівництво фінансуватиметься за власні кошти компанії.
ТОВ Овочева група вирощує картоплю в Чернігівській області, а ФГ Аделаїда – у Херсонській і Житомирській областях.