Світлана ІСАЧЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У Чернівецькій області лабораторно підтверджено 4 випадки COVID-19. Хворі ізольовані, перебувають в окремих палатах в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні. За інформацією завідувачки відділенням, лікаря вищої кваліфікаційної категорії Валентини Миндреску, їхній стан стабільний. Їм надають належне симптоматичне лікування. Епідеміологи проводять роботу з тими, хто контактував з інфікованими.
Загалом з підозрою на коронавірусну інфекцію на Буковині госпіталізовано 30 людей, у тому числі в одну з центральних районних лікарень. Серед них – мати з двома малими дітьми. Вони контактували зі своєю знайомою, що повернулася з Італії вже зі симптомами недуги.
Сімох осіб вже виписали, оскільки двічі лабораторні аналізи спростували наявність у них небезпечного вірусу. Також серед хороших новин – отримано негативний результат на наявність вірусу у чернівчанина, який першим потрапив до лікарні з COVID-19 після італійської мандрівки. Лікарі поки з обережністю говорять про остаточне видужання.
В Чернівецькій області з 13 березня запроваджено надзвичайну ситуацію. Місцева влада просить не панікувати і не плутати її з надзвичайним станом. Закриті до 3 квітня усі ринки, окрім продуктових секторів, школярі і студенти відправлені на карантин, заборонені масові заходи.
«Нарешті вирішено питання зі швидкісними тест-системами, відсьогодні вони вже в області, в Центрі екстреної медичної допомоги, але все одно аналізи кожного нового випадку ми направляємо на підтвердження в Центральну вірусологічну лабораторію МОЗ», – повідомила на брифінгу заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Госпітальні заклади області отримують також додаткові апарати штучної вентиляції легенів. В реанімації обласної лікарні їх вже 17 штук. Ще один апарат закупили волонтери.
«Загалом дуже багато громадських організацій, установ Буковини, підприємців, просто мешканців краю надають посильну допомогу у боротьбі з недугою, усім небайдужим кажемо велике спасибі», – наголошує Наталія Гусак.