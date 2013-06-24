У червні 2024 року Міністерство фінансів України залучило 38,41 млрд грн та 407,33 млн доларів США від випуску державних облігацій — 55 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Державні облігації є одним із основних джерел фінансування для державного бюджету, разом із міжнародною допомогою, а також доходами від податків і митних зборів.

35,3 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП у червні — військові облігації. Інвестори у військові облігації забезпечують українську армію найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.

Роловер інвестицій, тобто відсоток рефінансування, в ОВДП за червень становив 120% для гривневих ОВДП, 134% для доларових ОВДП. Це означає, що Україна залучає через державні облігації більшу суму, ніж має виплачувати за діючими зобов’язаннями перед інвесторами.

ОВДП продовжують бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку. Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 15,58%, номінованих у доларі – 4,63%.

Станом на 1 липня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,64 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,4%) та НБУ (41,3%). Далі йдуть – юридичні особи (9,7%), фізичні особи (3,6%), нерезиденти (2,0%) та територіальні громади (0,03%).

Загалом за перше півріччя 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 251,28 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — 1,07 трлн грн.

Інвестиції у ОВДП є одним із важливих механізмів із стабілізації фінансової системи та підтримки фінансової ліквідності країни в умовах війни. Інвестори у ОВДП підтримують державу у фінансуванні пріоритетних видатків. Залучені кошти працюють на перемогу, підтримку економіки та ліквідацію наслідків агресії росії.