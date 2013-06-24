У кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, терміни перереєстрації, перевірки, відмітки купівлі-продажу. А під час купівлі зброю можна буде обрати і замовити, не заходячи ні в підрозділи дозвільної системи, ні в магазин. Тобто буде максимально спрощено систему придбання та продажу зброї. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Основна мета таких нововведень: щоб уся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1 мільйон 300 одиниць, була в реєстрі. Це стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

«Реєстр допоможе правоохоронній системі контролювати розповсюдження зброї. Треба зробити все, щоб українці відчували безпеку. Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам — це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання», — наголосив Ігор Клименко.

Запуск роботи Єдиного реєстру заплановано на 23 червня 2023 року. За кілька тижнів його запустять для тестування.