Могилу слов'янської жінки-воїна виявив на території кладовища вікінгів на данському острові Лангеланд польський археолог Лешек Гарделя. Це поховання археологи знайшли багато років тому, однак тоді ніхто не звернув увагу на те, що поруч із скелетом лежала слов'янська бойова сокира, виготовлена на території нинішньої Польщі.
Метою польського вченого є ретельне вивчення інформації про жіночі поховання зі зброєю IX-X століть на території Данії, Швеції і Норвегії. Раніше вчені знайшли понад 20 могил з жінками-воїнами, проте Гарделю вдалося знайти ще 10, ймовірно, із слов'янською жінкою-воїном.
Найчастіше у похованнях середньовічних жінок-воїнів вчені знаходять сокири, набагато рідше – стріли або списи. Крім справжньої зброї в могилах часто виявляють мініатюрні амулети у формі невеликого щита, сокири або меча. Роботу археологів ускладнює те, що в більшості поховань того періоду не збереглися кістки, тому часто про статеву приналежність решток доводиться судити за додатковими знахідкам, в основному за біжутерією.
«На щастя, кістки ймовірної слов’янської-жінки-воїна збереглися добре, проте ніяких видимих пошкоджень, які могли б вказати на причину її смерті, немає», – зазначив Гардель. Складно судити і про те, чи була знайдена в могилі сокира в битвах. Часто подібна зброя використовувалося виключно для похоронного ритуалу.
На підставі своїх досліджень Гардель робить висновок про те, що в епоху вікінгів жінки рідко займалися ратною справою, а всі розповіді про «амазонок півночі» – швидше за легенди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»