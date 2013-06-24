За словами міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, на кінець березня 2025 року 72,6% зареєстрованих користувачів Державного аграрного реєстру становлять фізичні особи, 16,6% — юридичні, а 10,8% — фізичні особи-підприємці. У системі обліковано майже 7 мільйонів земельних ділянок загальною площею приблизно 20 мільйонів гектарів, що становить понад 80% загальної площі сільськогосподарських угідь країни. Також у реєстрі зафіксовано понад 573 тисячі корів, 320 тисяч овець і 54 тисячі кіз.

«Те, що понад 200 тисяч користувачів уже приєдналися до платформи, свідчить про високу довіру до цифрових інструментів держави, що особливо важливо в умовах війни, коли підтримка має бути швидкою й адресною. ДАР — інструмент реальної допомоги для фермерів і водночас платформа, через яку ми адаптуємо агросектор до стандартів ЄС. Активне зростання числа учасників системи підтверджує, що ДАР став дієвою платформою для надання державної та міжнародної підтримки агросектору», — наголосив Віталій Коваль. Міністр зауважив, що майже всі чинні програми державної та міжнародної підтримки агросектору реалізують через Державний аграрний реєстр. Тож Мінагрополітики закликає агровиробників долучатися до системи — не лише для отримання фінансової допомоги, а й для активної участі в європейській моделі розвитку агросектору України, повідомляє Мінагрополітики.