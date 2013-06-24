У День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за Її незалежність суверенітет і територіальну цілісність на Меморіальному комплексі воїнськоі слави на горі Карачун відбулося міжконфесійне служіння військових капеланів, що несуть службу у підрозділах, які ведуть бої на найгарячіших ділянках фронту. Заупокійну панахиду очолив начальник СВК ОСУВ Хортиця, військовий капелан, священник Київської митрополії Православної Церкви України Борис Кутовий.
У спільній молитві, яка стала символом єдності духовного фронту України прийняли участь:
начальник СВК ОТУ Донецьк військовий капелан священник Івано-Франківськоі єпархії Православної Церкви України Михайло Бігун, начальник СВК ОТУ Старобільськ священнослужитель Української Євангельської Церкви пастор Юрій Сидоренко, Олександр Карапетян, священник римо-католицької церкви Харківсько-запоріжської дієцезії,
помічник військового капелана 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", військовий капелан 68 оєбр священик Рівненської єпархії ПЦУ Віталій Кузін,
Після заупокійної молитовної служби на горі Карачун піднеслася до неба молитва за Перемогу України над агресором.
Джерело: прес -служба ОСУВ «Хортиця»