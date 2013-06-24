Кабінет Міністрів України у проекті Закону України «Про державний бюджет на 2025 рік» запропонував понад 55 млрд грн на виробництво зброї. У документі передбачено такі видатки на виробництво озброєння і військової техніки:

54,55 мільярда гривень на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. З них 7,6 мільярда – у загальному фонді, решта – спецфонд.

Для порівняння, на 2024 рік було виділено трохи більше 51 мільярда.

500 мільйонів гривень виділено на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу.

Це програма пільгового кредитування для виробників оборонно-промислового комплексу, розроблена Мінстратегпромом. Програма дає доступ підприємствам ОПК (як державним, так і приватним), які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, доступ до кредитів на пільгових умовах.

Відсоткова ставка для виробників становить 5%, а решта відсотків буде оплачена за рахунок держбюджету. На 2024 рік на це виділили 263,4 мільйона гривень.

Джерело: пресцентр Урядовий портал