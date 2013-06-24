У Держгеокадастрі відбулася зустріч з представниками Головного офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) з метою обговорення поточного стану реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Проект з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних в Україні», який реалізується в Україні за підтримки JICA з 2022 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час презентації діяльності в межах Проекту в. о. Голови Держгеокадастру Дмитро Макаренко відзначив успішні проміжні результати Проекту, а саме:

проведення закупівлі та постачання обладнання реципієнтам Проекту;

створення цифрових топографічних карт масштабу 1:10 000 на територію трьох міст (Одеса, Миколаїв, Херсон);

створення 104 номенклатурних аркушів цифрових топографічних карт масштабу 1:25 000;

розроблення першої редакції (проекту) «Комплекс специфікацій для наборів топографічних даних. Специфікація для наборів геопросторових даних топографічної карти масштабу 1:10 000»;

розроблення шаблонів баз геопросторових даних для створення та/або оновлення цифрових топографічних карт масштабу 1:10 000 у форматах *.gdb, *.mxd, *.geopackage та *.geojson відповідно до оновленої Специфікації;

наповнення національного геопорталу такими інструментами для прийняття управлінських рішень, як «Профіль громад» та «Профіль областей»;

розроблення нового інструмента на національному геопорталі – універсального валідатора контролю якості на основі оцінки відповідності наборів геопросторових даних їх специфікаціям, призначеного для автоматизованої перевірки завантажених користувачем наборів геопросторових даних, на основі оцінки відповідності їх структури топологічним правилам, визначеним Специфікацією.

Старший директор Департаменту управління інфраструктурою JICA Макото Канагава наголосив на важливості досягнутих результатів Проекту та успішності реалізації Проекту в цілому, а також підкреслив значення впровадження національної інфраструктури геопросторових даних в Україні.

Довідково

Впродовж 2015–2018 років Держгеокадастром та державним підприємством «Центр Державного земельного кадастру» за сприяння JICA було успішно реалізовано проект «Створення національної інфраструктури геопросторових даних в Україні», за результатами якого розроблено проект плану для створення і функціонування НІГД, утворено координаційну структуру для НІГД, підготовлено проект стандартів географічної інформації для України, створено прототип НІГД для пілотної території.

23 листопада 2021 року Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали Протокол перемовин, у якому зафіксовано основні заходи для реалізації Проекту з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних в Україні.

3 лютого 2024 року JICA, Держгеокадастр та державні підприємства, підпорядковані Держгеокадастру, підписали Протоколи зустрічей про внесення змін до Протоколу перемовин щодо продовження строків виконання Проекту до лютого 2027 року.