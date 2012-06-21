Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Вперше за багато років у Держрезерві відбулася великомасштабна ревізія, яку провела Держаудитслужба за дорученням Кабінету Міністрів, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку. Результати ревізії невтішні: тисячі тонн запасів із державних резервів знову поїли миші, величезні обсяги продовольства прострочені, технічний стан підприємств відомства не дає змоги забезпечити належна зберігання товарних цінностей. Для повноти картини сюди ж варто додати безлад у господарській діяльності і фінансові махінації на багато мільйонів.

Неприпустимою ситуацію у Держрезерві назвав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко. За результатами ревізії наведено кричущі факти. Так, зерно на загальну суму 35 з половиною мільйонів гривень через неналежне зберігання зіпсовано настільки, що його неможливо використати навіть на корм худобі. Іншого зерна, на суму майже 28 мільйонів, взагалі не виявлено, хоча за документами воно повинне бути.

Продовольчих товарів, термін придатності яких збіг кілька років тому, налічується на суму понад 100 мільйонів гривень, непродовольчих – на понад 200 мільйонів. Також на підприємствах Держрезерву виявлено фінансових порушень на 31,4 млн грн, зокрема по центральному апарату – на 1,7 млн. Найпоширенішим видом зловживань є публічні закупівлі з порушенням порядку їх проведення і, як правило, за завищеними цінами.

Матеріали розслідування передано до НАБУ, САП та до Національної поліції.