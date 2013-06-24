Вони виступають по кілька разів на день. Переїзди, концерти… Лише аудиторія доволі специфічна. Це бойові армійські підрозділи, які боронять нашу країну від російських окупантів. Культурний десант зібрав молодих талановитих, але вже доволі відомих ще до війни виконавців, музикантів, стенд-ап-коміків. Вони створили потужну силу, своєрідне фронтове з’єднання, яке допомагає нашим військовим перемагати ворога.

Півтори години виступу перед десантниками 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ промайнули наче одна мить. Вона сконцентрувала виступи різних і на перший погляд не поєднуваних жанрів. Тут і ліричний спів під акорди акустичної гітари віртуоза з Чернівців Олександра Лозовського. І гумористичні стенд-апи Насті Зухвалої, Антона Демченка, Василя Байдака. Їх бійці знають з перегляду інтернет-стрічок. А тут була нагода встановити з акторами живий і жвавий контакт. Суворі д сантники самі ставали співавторами сценок, імпровізували у відповідь на жарти, які струменіли зі сцени. Тож оплески були взаємними, ними вибухали і глядацька зала, і актори, реагуючи на влучні експромти бійців.

А головна інтрига полягала в натяку, який ще перед концертом з’явився на сцені. То був червоний баян. А хто майстерно володіє цим інструментом і водночас глядацькою увагою? Хто розхитує маси людей словами «Весна, весна, весна, прийде...»? Легенда українського року Олег Скрипка.

«Я не рву баяни, як у відомому анекдоті, а поважаю цей інструмент, — звернувся Олег Скрипка до глядачів. — Ми краще розірвемо атмосферу позитивними емоціями».

Музикант, якого завдяки фізичній формі й веселій вдачі язик не повертається назвати рокером-ветераном, довів, що він вправляється не лише з баяном. У його руках електрична гітара видавала такі потужні рифи, що зі стелі сипалася штукатурка. Так звучали українські народні пісні в інтерпретації маестро.

На згадку про зустріч військовики подарували Олегові Скрипці прапор 46 оаембр, нарукавні знаки бригади й сувенірну продукцію з логотипами своєї частини і Десантно-штурмових військ.

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер служби зв’язків

з громадськістю 46 оаембр,

для «Урядового кур’єра»