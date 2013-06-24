Повномасштабна війна з росією розгортається не тільки на реальному фронті, а й на цифровому. Україна перемагає в цій сфері, оскільки створює інструменти, які допомагають протистояти ворогу. Про це в інтерв'ю Українській правді розповів Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Урядовий портал.

Наприклад, це чатбот єВорог, який дозволяє вказувати місцерозташування окупантів і повідомляти про колаборантів та вбивць. єВорогом скористалися вже 383 тисячі українців. Або штучний інтелект, який допомагає аналізувати супутникові знімки, ідентифікувати вбитих російських військових чи шукати мародерів.

«Завдяки штучному інтелекту ми ідентифікували близько 300 фото вбитих окупантів та знайшли їх акаунти в соцмережах. Або ще цікавий кейс. Ми навчили інтелект розшифровувати свіжі могили на фотографіях зі супутникових знімків. Так знайшли нещодавно в Севастополі понад 400 могил на військовому кладовищі. Нехай Росія готується, тому що ми по всіх їхніх кладовищах незабаром дамо результат», — зазначив Михайло Федоров.

Міністр додав, що команда зв’язувалася з друзями та родичами російських солдатів у соцмережах та повідомляла про їхню смерть. Статистика щодо відповідей така: 68% — підтримують війну, 21% — проти війни, проте не готові діяти, бо «це нічого не дає» і «за нас усе вирішили», 11% — проти війни, готові діяти та вмовляють рідних не йти на війну в Україні.

На думку Михайла Федорова, через деякий час війни будуть максимально технологічними. Коли завдяки інноваціям одна держава загрожуватиме іншій зупинкою фінансової системи або транспорту. Але росія не зможе протиставити що-небудь світові: «У диктаторських режимів немає майбутнього в технологічному світі. І ППО, і дрони, і наземні засоби. Неможливо із цим боротися лише гарматним м'ясом. Коли у твоїй диктаторській країні жорстока вертикаль, корупція, немає свободи, люди, які створюють технології, не можуть розвиватися. Вони будуть залишати цю країну. Тому вся ця цифрова блокада щодо росії точно відкине її на багато років назад. А в перспективі це зупинить для неї можливість упроваджувати будь-що високотехнологічне».