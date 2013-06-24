Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить відображати в Дії медичні дані. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.
Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, номер телефону, прізвище чи місце проживання.
На першому етапі в Дії користувачі зможуть:
- зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ;
- подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;
- переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікарем;
- змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.
Надалі функціонал поступово розширюватиметься.
Над проектом працюють МОЗ, НСЗУ спільно з Мінцифри та залученими партнерами і стейкхолдерами.