Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить відображати в Дії медичні дані. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.

Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, номер телефону, прізвище чи місце проживання.

На першому етапі в Дії користувачі зможуть:

зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ;

подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікарем;

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

Надалі функціонал поступово розширюватиметься.

Над проектом працюють МОЗ, НСЗУ спільно з Мінцифри та залученими партнерами і стейкхолдерами.