Відтепер усі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного реєстру збитків. Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.

Сервісна порталі «Дія»доступний зокрема тим, в кого право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав; немає акта про пошкоджене майно від місцевої влади й вони не подавались на програму «єВідновлення»; оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше для подання заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла в Держреєстрі речових прав та наявність акта комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру, адже багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії.

Нині кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, розташоване на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях та півострові Крим, може подати заяву на відшкодування, повідомляє Мінцифри.