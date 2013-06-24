13 травня, Міністерство фінансів України та Міністерство цифрової трансформації України розпочинають опитування у застосунку Дія серед працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Опитування проводиться за підтримки проекту USAID / UK aid SOERA та проекту USAID / UK aid TAPAS.

Метою є збір інформації про своєчасність виплат заробітних плат, які у 2022-2023 роках Уряд України частково профінансував завдяки прямій бюджетній підтримці від США.

Цей крок допоможе покращити прозорість та звітність щодо здійснених платежів із Державного бюджету України, а також посилити контроль за рухом коштів аж до кінцевого отримувача, у тому числі у використанні коштів допомоги від США.

Опитування є дієвим доповненням до існуючої багаторівневої системи моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки, впровадженої Урядом України, Світовим банком і USAID.

За останні два роки близько 57 тисяч працівників ДСНС отримали зарплати завдяки фінансовій підтримці проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). У рамках зазначеного проекту до 80% коштів надійшло саме від Уряду США.

"Мінфін разом із міжнародними партнерами проводить масштабну роботу для забезпечення прозорого використання фінансової підтримки від іноземних донорів. Пряма бюджетна підтримка від США сягає 22,9 млрд доларів США з лютого 2022 року. Ці кошти допомогли профінансувати пріоритетні невійськові видатки, зокрема, зарплати рятувальників, освітян, медиків та державних службовців. Опитування є ще одним механізмом за допомогою якого ми збираємо інформацію про виплати з держбюджету, які проводились за підтримки міжнародних партнерів”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Аби пройти опитування, працівникам ДСНС необхідно здійснити три кроки:

Крок 1. Оновити застосунок. Це потрібно зробити обов’язково для коректної роботи опитування.

Крок 2. Зайти у розділ “Сервіси” - “Опитування” та знайти опитування під назвою “Чи вчасно і повністю ви отримували зарплату у 2022-2023 роках?”.

Крок 3. Заповнити до кінця і надіслати, адже ненадіслані чернетки не будуть враховані.

Якщо після оновлення застосунку опитування не з’явилось одразу, хоча ви є його цільовою аудиторією, трохи зачекайте та перевірте знову впродовж дня.

Опитування триватиме п'ять днів з моменту отримання користувачем пуш-повідомлення від застосунку Дія.

Результати опитування отримає Міністерство цифрової трансформації і передасть їх Міністерству фінансів для аналізу. Жодна персональна інформація не публікуватиметься.

Довідково

Проект USAID / UK aid «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (SOERA), який фінансується через USAID та UK aid і реалізується компанією Делойт Консалтинг, надає підтримку Уряду України у забезпеченні прозорості і підзвітності щодо Прямої бюджетної підтримки від Уряду США. Спільно з Міністерством фінансів SOERA здійснює моніторинг використання Прямої бюджетної підтримки Уряду США, у тому числі надає підтримку у реалізації опитування у застосунку Дія серед державних службовців щодо виплат заробітних плат, профінансованих завдяки Прямій бюджетній підтримці США.

Проект USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Урядом Великої Британії через UK aid і підтримує Уряд України у реалізації видимих та успішних реформ у державному управлінні та послугах із метою значного зменшення та викорінення корупції. Проект TAPAS сприяє реформам електронного урядування у межах трьох компонентів: забезпечення використання електронних публічних закупівель; підтримка ефективних програм відкритих даних по всій Україні; створення дієвих електронних сервісів для боротьби з корупцією. Проект виконується Фондом Євразія, розташованим у США, міжнародною організацією з розвитку, яка сприяє ефективному управлінню та розвитку громадянського суспільства. Більше про проект: http://tapas.org.ua/. Проект TAPAS надає підтримку у реалізації опитування у застосунку Дія серед державних службовців щодо виплат заробітних плат, профінансованих завдяки Прямій бюджетній підтримці США.