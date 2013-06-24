Кожен може спробувати себе в ролі оператора безпілотника просто в застосунку Дія. Ціль — нищити ворожі колони танків. Крім цього, кожен може задонатити на справжню Армію дронів, щоб підсилити наших військових і зберегти життя якомога більшої кількості людей. Ми працювали над новою грою для українців разом з компанією iLogos. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

На початку повномасштабної війни користувачі Дії могли підіймати моральний дух, граючи в «Байрактар» у Дії. Тепер час керувати безпілотниками. Ми вдосконалили функціонал і головне — додали можливість донатити, не виходячи з гри. Тож поки ви знищуєте ворожу техніку віртуально, завдяки вашим донатам наші військові можуть разом з Армією дронів нищити ворога на реальному полі бою.

Головне завдання учасника гри в Дії — не допустити, щоб російські танки проїхали блокпости. Для цього ви в ролі оператора керуєте дроном, направляєте його на ворожу техніку та скидаєте снаряд. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових «пташок». Усе максимально реалістично.

У грі є ще одна цікава фішка. Майже кожен ворожий танк везе пральну машину чи унітаз. Тож у грі російські окупанти постають справжніми — терористами-загарбниками унітазів.

Грайте і донатьте!