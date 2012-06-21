Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У селі Домантове на Черкащині у частині двоповерхового приміщенні колишньої районної лікарні створюють центр соціально-психологічної допомоги для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Такий центр, як вважають жителі села, необхідний, адже людей, які потребують допомоги, багато.

За словами завідувачки центру Вікторії Ярешко, уже й зараз сюди звертаються ті, хто втратив годувальника, жінки, які страждають від насилля в сім’ї, інваліди та хворі, які залишилися без опіки. Сільська амбулаторія, яка розміщена в цьому ж приміщенні, надає при необхідності медичну допомогу. По завершенню ремонту приміщення тут зможуть знайти тимчасовий прихисток ті, хто опинився у кризовому стані, де їм допоможуть повернутися до нормальних умов життєдіяльності.

Із районного бюджету на реконструкцію приміщення спрямували 200 тисяч гривень. На них відремонтували дві кімнати, замінили вікна і сантехніку. Як розповів староста села Зиновій Ненчин, решту коштів збиратимуть силами територіальної громади. Планують залучити меценатів та спонсорів.