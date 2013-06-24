Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії “Ліси України”. Оголошення про проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів опубліковане за посиланням на сайті Міністерства економіки України. Участь в засіданні комітету взяв Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В управлінні “Лісів України” є 6,6 млн га земель тільки державного лісового фонду. Лісокористування вимагає професіоналізму та постійних інвестицій. А формування незалежної наглядової ради це більша ефективність управління й основа побудови довіри міжнародних партнерів та потенційних інвесторів», – зазначив Олексій Соболев.

Наглядова рада “Лісів України” буде сформована з 5 членів, троє з яких – незалежні члени та двоє – представники держави.

Кандидати можуть подавати документи до 13 вересня 2024 року (18:00 за київський часом) українською та/або англійською мовами на електронну адресу: cv@me.gov.ua.

Нагадаємо, 30 квітня 2024 року Уряд включив“Ліси України”, до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України.

Спеціалізація «Ліси України»:

– ведення лісового господарства, охорона, захист, використання та відтворення лісів;

– ведення мисливського господарства, охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на угіддях у користуванні підприємства.