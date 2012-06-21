У Дружківці на Донеччині невдовзі має з’явитися екологічне і значно дешевше таксі — електромобіль. До переходу на автомобілі на альтернативних видах палива тут почали готуватися завчасно. «У місті вже встановили дві заправки для електромобілів, де можна заряджати такий транспорт, а ще скоро відкриється автосалон електромобілів. Очевидно, що майбутнє саме за цим видом транспорту, оскільки він дешевший, економічно вигідний і екологічно чистий. І якщо у нас є змога обирати електромобілі, то потрібно цим користуватися», — розповідає провідний спеціаліст сервісного центру «Гібрид» Михайло Шостак.
Жителі промислових міст Донеччини останніми роками дедалі частіше нарікають на погіршення стану довкілля не тільки внаслідок шкідливих викидів місцевих підприємств, а й через вихлопні гази автомобілів, яких побільшало на вулицях. Тому вибір на користь безпечних у цьому сенсі електромобілів закономірний. А про поступове збільшення в регіоні цього виду транспорту свідчить те, що зарядні станції для електромобілів відкривають у Слов’янську, Краматорську, Маріуполі.