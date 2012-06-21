Видання Parisien повідомило про те, що в Парижі широкій публіці покажуть лева Леонардо да Вінчі. Унікальність цього лева полягає в тому, що творцеві вдалося при його розробці на сотні років випередити створення автоматизованого робота.
Лев-автомат був замовлений Леонардо да Вінчі у 1515 році папою Левом X в якості подарунка для нового короля Франції Франциска I. Безпосереднім стимулом став тріумфальний в'їзд нового короля в місто Ліон, емблемою якого є лев.
У Ліоні було процвітаюче співтовариство флорентійських купців і банкірів. Їх покровителем був племінник папи, Лоренцо ді П'єро Медічі, лорд Флоренції, і майбутній батько Катерини, майбутньої королеви Франції і матері трьох французьких королів. Це був Лоренцо, який привіз лева, виготовленого Леонардо у Флоренції, разом з ним на феєрію Ліона.
Створений Леонардо да Вінчі механічний лев міг не тільки пересуватися по прямій, але також рухатися за обраним творцем маршрутом, а прибувши на місце у нього розкривався на грудях отвір, де ховалася геральдична лілія, символ величі французької монархії.
На жаль первинну версію механічного лева зберегти не вдалося. І цілком ймовірно, що цей середньовічний робот, повністю би зник, якби в 2009 році механік Ренато Боаретто не прийняв рішення «реанімувати» творіння майстра. Йому вдалося на основі оригінального малюнків створити аналог лева да Вінчі, який і буде представлений паризькій публіці.
Новий лев виготовлений з метала і дерева, у висоту він досягає 2-х метрів, в довжину 3 метри. Лев-робот рухає щелепами, махає хвостом і має на грудях потайний відсік.
Лев буде виставлений для показу до 9 жовтня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»