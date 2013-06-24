Країни Заходу запровадять додаткові санкції проти компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії придбати обладнання, що сприяє російському виробництву зброї чи її військово-промисловому розвитку.

Про це йдеться у комінбке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» в італійському Капрі.

«Ми залишаємося відданими повному впровадженню та дотриманню наших санкцій проти Росії та запровадженню нових заходів, якщо це буде необхідно. Ми продовжуватимемо протидіяти, тісно співпрацюючи з третіми країнами, будь-яким спробам уникнути та обійти наші санкції та експортні обмеження. Ми закликаємо фінансові установи утримуватися від підтримки оборонно-промислової бази Росії, і ми вживатимемо відповідних заходів відповідно до наших правових систем, щоб зупинити таку поведінку. Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і фізосіб у третіх країнах, які допомагають Росії отримувати обладнання, що сприяє російському виробництву зброї чи військово-промисловому розвитку», - йдеться у комюніке.

Також глави МЗС домовилися продовжувати чинити значний тиск на отримання Росією доходів від енергетичного та інших секторів.

«Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з Росії, що підтримує її війну. Ми продовжуватимемо вживати заходів для посилення нагляду за дотриманням «стелі» цін на нафту. Працюючи над підтримкою стабільності поставок, ми реагуватимемо на порушення цієї домовленості (про «стелю» цін на нафту – ред.), у тому числі шляхом накладення додаткових санкцій на тих, хто бере участь в оманливих діях під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, розроблених Росією для отримання додаткових доходів. Ми продовжуватимемо вживати заходів для обмеження майбутніх енергетичних доходів Росії», - йдеться у комюніке.

Джерело: Укрінформ