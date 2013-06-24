В Україні з 21 жовтня розпочинають роботу комісії з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основне завдання комісій – під час співбесід розкрити людський потенціал майбутніх учасників проекту.

«Адже фахівець із супроводу буде першою після родини людиною, яка почне послідовну взаємодію з ветеранами, Захисниками/Захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечуватиме їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя», – зазначила директор Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства у справах ветеранів Альона Скорзова.

Комісії з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів створюється структурними підрозділами державних (військових) адміністрацій, на які покладені функції з питань ветеранської політики.

У роботі відбіркові комісії керуватимуться методичними рекомендаціями, підготовленими Мінветеранів та встановленою шкалою оцінювання.

Станом на сьогодні, 1104 особи подали заяви на конкурсний відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Нагадаємо, що стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть:

Громадянин/громадянка України

Має рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: “Освіта/Педагогіка”, “Соціальні та поведінкові науки”, “Право”, “Охорона здоров’я”, “Соціальна робота”, “Публічне управління та адміністрування”.

При рівній кількості балів перевага надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника/Захисниці України та перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Проте, головним пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів та їхня здатність надавати якісні послуги.

Зазначимо, що з 15 по 30 жовтня триває ІV етап подання заяв від кандидатів.

Кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через веб-платформу е-Ветеран. На ній Мінветеранів створило спеціальний електронний сервіс* для зручної подачі необхідних документів на участь у відборі. Після заповнення форми вам потрібно підтвердити достовірність поданих даних за допомогою електронного цифрового підпису.

Довідково

Ким опікуватиметься фахівець із супроводу?

ветерани війни

демобілізовані особи

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України

постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Які посадові обов'язки фахівця із супроводу?

надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до чинного законодавства

інформуватиме ветеранів війни, демобілізованих осіб, членам їхніх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо

контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітику

звітуватиме про результати наданих послуг

надаватиме кризову психологічну допомогу

буде поряд, коли це потрібно

По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права.

Де буде працевлаштований фахівець із супроводу?

Фахівець із супроводу буде штатним працівником комунальної установи або закладу, що належить до сфери управління сільських, селищних, міських рад. Він підпорядковуватиметься керівнику такої установи або закладу, де він працевлаштований.

Графік роботи становитиме 5/2. *Послугу розроблено Мінветеранів за сприяння «Проекту підтримки Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.