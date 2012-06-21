У столиці поступово більшає наземного громадського транспорту, щоби після 22 травня покроково повністю відновити його роботу. Але суворе дотримання всіх правил безпеки, дистанціювання та захисту в ньому ніхто не скасовував.
Адже медики стверджують, що понад 30% інфікування коронавірусом стається саме під час того, коли люди користуються послугами громадського транспорту й нехтують закликами вдягнути маску й рукавички.
Про це під час брифінгу 15 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Роботу метрополітену, за його словами, відновлять тоді, коли на це дасть дозвіл уряд. А поки що там тривали і тривають роботи з підтримки роботи інфраструктури та ремонтні роботи ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання. А також станції Лук’янівська та Сирець нині мають належну інфраструктуру за програмою доступності до них людей з інвалідністю – облаштовано тактильні смуги, навігацію, а також замінено вхідні групи для вільного доступу й пересування маломобільних громадян.
Також відбувалася постійна дезинфекція вестибюлів, кас, платформ і вагонів. І, після відновлення роботи метро, її, звісно, буде продовжено.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»