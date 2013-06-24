Акцизного податку на суму 13,1 млрд гривень з вироблених та ввезених підакцизних товарів надійшло до загального фонду державного бюджету України у грудні 2024 року. Це на 45 відс. (4,1 млрд грн) більше грудня 2023 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Виконання показника доходів забезпечено на 104,1 відс., додатково до бюджету надійшло 0,5 млрд гривень.

У грудні 2024 року також забезпечено виконання показників доходів з лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.

Так, з виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції надійшло майже 1 млрд грн, що забезпечило виконання доведених показників доходів на 109 відс. (додатково 80,4 млн грн).

З вироблених та ввезених тютюнових виробів надійшло майже 9 млрд грн, що становить 100,1 відс. показника доходів, додатково надійшло 9,3 млн гривень.