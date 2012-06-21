Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Виставка об’ємних панно з рослин заслуженого майстра народної творчості України Ольги Літус вже готується до відкриття у Харківському художньому музеї. А 16 січня всі, хто начуваний або добре знає і захоплюється творчістю майстрині, зможуть вочевидь переконатися у неповторній красі флора-мозаїчних об’ємних панно «Сичі в гаю перекликались». Для їх створення Ольга Літус використала 14 видів рослин, вирощених в Україні. На кожній насінині, кожній кісточці рослини – триколірний розпис.
Рукотворним дивом талановитої майстрині всі мешканці Харкова та гості міста зможуть милуватися у виставковій залі Харківського художнього музею упродовж цілого місяця.