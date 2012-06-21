На початку цього року в Харківському центрі реінтеграції безхатченків відкрили нове відділення. За кошти з міського бюджету тут замінили всі мережі, обладнали кабінет для медичного обстеження, душову кімнату, місце для очікування. Тепер, коли до центру приходять люди, а це, за словами директора центру Олексія Сорокіна, п’ята — сьома година вечора, їх обстежують, спрямовують до душової кімнати, а потім видають тим, хто потребує, чистий одяг, після чого вони можуть тут заночувати. «Раніше тут не було душових кімнат, купатися потрібно було в душах в різних частинах будівлі», — зазначив Олексій Сорокін. Центр розраховано на 60 осіб, але з настанням холодів безхатченків стає більше. Тільки обігрітися щодня приходять 10-20 знедолених.
У центрі функціонують кілька відділень: в одному безпритульні ночують, інше призначене для адаптації та реінтеграції колишніх ув’язнених. Також є кімната, де мешкають переселенці, які втекли до Харкова із зони АТО. Багато з них не можуть відновити документи, і в центрі їм у цьому допомагають. Торік представники різних церков надали центру будматеріали, а його працівники вже своїми силами навели лад у кімнаті для обігріву. Найближчим часом один із храмів міста передасть центру взуття, милиці та інвалідні візки для безхатченків, які цього потребують. Олексій Сорокін зазначив, що нині міська влада веде перемовини з німецькими благодійниками. За їхньої допомоги планують повністю реконструювати центр — утеплити фасад, відремонтувати інші кімнати, коридори й кабінети, упорядкувати територію. А ще — обладнати хороший тренажерний зал.