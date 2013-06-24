Локація має назву «Свій». Тут внутрішньо переміщеним та постраждалим від війни особам надають безплатні правові консультації, психосоціальну підтримку та реєструють на отримання грошової допомоги. Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Також відвідувачі можуть отримати адміністративні та соціально­правові послуги від місцевої влади, проконсультуватися щодо працевлаштування.

Простір діятиме за принципом єдиного вікна. Тобто для допомоги ВПО під одним дахом спільно працюватимуть муніципальні служби, фахівці центру зайнятості, представники міжнародних організацій, психологи та юристи. У спеціальному приміщенні проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари. Мета — підтримати адаптацію ВПО до їхньої нової громади та допомогти вибудувати нові зв’язки.

Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив, що найближчим часом тут започаткують курси для перепідготовки на професії, які мають попит серед харківських роботодавців.

А тим часом на Харківщині триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів. Цю роботу проводять під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації підрозділи Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують оповіщувати населення про необхідність евакуюватися із прикордонних населених пунктів, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів. Там постійно працюють психологи ДСНС.

Наразі з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області спільними зусиллями вже евакуйовано понад 4500 людей, повідомляють МінТОТ та МВС.