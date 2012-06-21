Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Власника однієї найбільших мереж продуктових маркетів, розміщених на тимчасово окупованій території Донбасу затримали працівники Головного управління контррозвідувального захисту економіки держави та Головного слідчого управління СБУ спільно з Генеральною прокуратурою.
Як повідомили в СБУ, оперативники спецслужби встановили, що бізнесмен з так званої ДНР налагодив механізм поставки продуктів харчування і тютюнових виробів з території Росії. Частина продукції безпосередньо йшла на потреби незаконних збройних формувань бойовиків.
За даними правоохоронців ділок, який також є «чинним депутатом» Горлівської міської ради, входив в десятку найбільших платників податків в «бюджет» псевдореспубліки.
Співробітники СБУ затримали зловмисника в Харкові, куди він приїхав у приватних справах. Під час обшуків у харківській квартирі підприємця і за місцем проживання його родичів правоохоронці вилучили документацію і електронні носії інформації з доказами фінансування терористів. У чоловіка також виявили 50 тисяч доларів США, 150 тисяч гривень і банківські картки, на яких зберігаються кошти, отримані від незаконної діяльності.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.