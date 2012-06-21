На центральній площі Херсона пройшла акція на підтримку опору Криму російській окупації. В заході взяли участь сотні небайдужих громадян, представники місцевої влади та Меджелісу в області, військовослужбовці, молодь. Всі, хто вірять, що Крим знову приєднається до України.
Акцію провели за підтримки Міністерства інформаційної політики України, Херсонської облдержадміністрації, Меджелісу кримськотатарського народу, громадської організації «Крим-SOS», студентського активу. Люди вийшли на площу з українськими та кримськотатарськими прапорами, аби нагадати, що вже 1096 днів Україна бореться за повернення окупованої території півострова під контроль України. Вони висловили солідарність та підтримку українським громадянам в Криму.
Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв у виступі зазначив, що незважаючи на появу тимчасового адміністративного кордону, посилену увагу з боку військовослужбовців і труднощі в’їзду-виїзду на територію Криму, жителі Херсонщини переконані, що півострів знову стане частиною українських територій і переселенці повернуться до рідних домівок. Керівник Представництва Маджелісу в Херсонській області Абмеджит Сулейманов підкреслив, що люди в Криму мають відчувати і відчувають підтримку українців. Також під час акції виступили і військовослужбовці частини 3056 Національної гвардії України, які висловили готовність захищати рідні землі від самовольства окупантів, виборуючи цілісність та недоторканість Херсонщини та Кримського півострова.