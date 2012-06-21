За добу, що минула, у Києві на коронавірусну інфекцію захворіли 54 людини. З них 11 – медики. Усього на сьогодні підтверджений діагноз на COVID-19 вже мають 2793 особи.
Про це під час брифінгу 28 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 30 жінок віком 21-78 років і двоє дівчат 1 і 11 років та 17 чоловіків 18-76 років та п’ять хлопчиків 2-17 років. До лікарень міста доправлені 10 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Очільник міста зазначив, що вже другий день поспіль в столиці кількість тих, хто захворів на коронавірус, менша від тих, хто одужав. Тож маємо позитивну динаміку і це додає оптимізму.
Так, за добу одужали 64 киянина, а всього від початку пандемії вірус здолали 506 жителів міста.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»