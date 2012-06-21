За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 15 осіб. Загалом в столиці вже 294 підтверджених випадки зараження на COVID-19. Захворіли ще 8 жінок віком від 20 до 67 років, 6 чоловіків від 43 до 61 року та один 16-річний юнак. Також серед тих, хто захворів, 3 медики.
Про це під час брифінгу 8 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, до лікарень столиці за добу госпіталізували 8 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції та лікуються під контролем медиків.
Єдиний координаційний центр столиці сформував 20 тисяч наборів першої необхідності для малозабезпечених киян. 10 тисяч вже доставили тим, хто цього найбільше потребує. Решта буде доставлена до кінця тижня.
Віталій Кличко також повідомив, що через карантин соціально вразливі кияни цього року раніше отримають виплату матеріальної допомоги до Великодня. Вона розпочалася вже сьогодні. І її отримають 289 тисяч жителів столиці.
Також у столиці запрацювала віртуальна платформа надання емоційної підтримки. Консультації надаватимуть фахівці – тренери освітнього хабу міста. На сайті moncenter.eduhub.in.ua можна отримати персональні консультації не виходячи з дому. А також відвідувати онлайн-курси різного спрямування, проводити спортивні онлайн-тренування та здійcнити віртуальні екскурсії музеями столиці.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»