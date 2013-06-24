19 грудня у Києві відбулося обговорення проекту Стратегії розвитку культури в Україні на 2025-2030 роки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Організатори заходу: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Національний центр «Український Дім» за сприяння Офісу підтримки відновлення.

Під час відкриття заходу Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький презентував проект Стратегії розвитку культури.

«Стратегія визначатиме ключові напрями розвитку культури України в контексті сучасного стану суспільства та економіки України та окреслить основні цілі до 2030 року. Наша з вами культурна політика має стати однією з надважливих для досягнення довгострокових цілей, а мета у нас одна — перемогти й відбудувати», — сказав Міністр.

Подія об’єднала представників культурної спільноти в Україні, урядовців, депутатський корпус та міжнародних партнерів з метою напрацювання пропозицій до основного документа, де будуть зафіксовані пріоритетні напрямки спільної роботи всіх учасників екосистеми культури в Україні.

Під час панельної дискусії учасники обговорили роль держави, інституцій культури та громадянського суспільства у реалізації Стратегії.

Заступник Керівника Офісу Президента України Олена Ковальська підкреслила, що сьогодні культура є елементом національної безпеки.

«Культурна дипломатія та розвиток міжнародної складової української культури — це один з найважливіших пріоритетів у нашій роботі. Побудова системної роботи, організація календаря подій та інших заходів є також необхідними елементами. Крім того, актуальним є напрацювання українського контенту та продуктів вищої якості — таких, якими ми будемо пишатися», — зазначила вона.

Заступник Міністра закордонних справ України Мар’яна Беца акцентувала на важливості культурної дипломатії для України в умовах війни. Її головна мета — сформувати позитивний образ України як країни сміливих, вільних і креативних людей з багатою культурою та історією. Це сприятиме не лише перемозі України, але й інтеграції української культури у світові процеси.

«Безумовно, нам треба єднатися, всім міністерствам, аби ізолювати росію в спорті, культурі, у сфері освіти й науки. Питання подальшої ізоляції росії набуває особливого значення», — сказала представниця МЗС.