7 лютого 2025 року, у Києві, відбувся Форум «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного», що обʼєднав широке коло представників органів державної влади, Європейського Союзу та експертної спільноти. У межах заходу обговорили план трансформацій України у сфері верховенства права та державного управління – дорожні карти, що стануть ключовим орієнтиром на найближчі роки для досягнення Україною критеріїв членства в ЄС, а також дорожню карту з функціонування демократичних інституцій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Хочу подякувати і державам-членам, і Єврокомісії. Понад 1000 фахівців європейських установ зараз залучені до переговорного процесу з Україною. І звичайно, попереду нас чекає обговорення із ними тих напрацювань щодо дорожніх карт, що ми демонструємо вам сьогодні. Євроінтеграція – це загальнонаціональний процес. У ньому беруть участь всі гілки влади, громадянське суспільство, вся країна. Це складна задача, важкість її полягає в тому, що фактично все залежить від нас. Переконана, що попри комплексність залучення великої кількості стейкхолдерів і постійне навантаження, певні труднощі, що можуть виникати в процесі, ми разом пройдемо цей шлях», – наголосила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина, звертаючись зі вступним словом до учасників конференції.

Коментуючи майбутній графік переговорного процесу, Віце-премʼєр-міністр зазначила, що затвердження дорожніх карт у сферах верховенства права та реформи державного управління є умовою для відкриття перемовин по Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Дорожня карта з функціонування демократичних інституцій є важливою для забезпечення підтримки відкриття перемовин з Україною державами-членами ЄС.

«Ми сподіваємося, що в найближчі тижні Україна надасть ці дорожні карти, відповідно, у квітні ми зможемо відкрити переговори за першим Кластером, а вже у червні будемо готові відкрити наступні», – додала урядовиця.

«Ми чітко розуміємо, що процес євроінтеграції колосальний за своїм обсягом і вимагатиме максимальної чіткості концентрації всіх демократичних інституцій, зокрема і реформування багатьох процесів у Парламенті. Тому, разом з колегами запропонували законопроект, так званий “фаст трек” для євроінтеграційних законів. Зараз ми розглядаємо цей законопроект, і я думаю, що в нього є потенціал бути ухваленим. Він суттєво спростить проходження багатьох євроінтеграційних законопроектів, що зможуть ухвалюватися за одне читання. Крім цього, ми суттєво реформували питання структури Комітетів і в кожному з них виділили підкомітет, що займатиметься питаннями євроінтеграції. Це дуже важливо, тому що маємо багато кластерів, напрямків, і нам потрібно, щоб в Комітетах були люди, які професійно опікуватимуться кожним із розділів», – наголосив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

У межах заходу, до учасників звернулася онлайн Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос. «Разом із моєю командою, у Брюсселі, та Представництвом ЄС в Україні робимо все можливе, щоб переговорний процес просувався максимально ефективно. Я вже відвідала Варшаву, аби обговорити з Польським Головуванням у Раді ЄС, як ми можемо разом працювати, щоб отримати «зелене світло» для відкриття «фундаментального» Кластеру. Важливо, щоб коли ми перейдемо до етапу визначення початкових орієнтирів для першого Кластеру – у вас були чіткі дорожні карти», – сказала Єврокомісар.

Нагадаємо, відповідно до переговорної рамки, затвердженої Євросоюзом, дорожні карти з верховенства права та державного управління є необхідними для відкриття першого кластеру переговорного процесу.

Під час конференції заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак презентувала стратегічні пріоритети дорожніх карт, підсумувавши місяці роботи у рамках робочих переговорних груп, консультацій з громадянським суспільством та кількох раундів обговорень з представниками Європейської Комісії.

Так, дорожня карта у сфері верховенства права визначає ключові кроки у сфері судової системи, боротьби з корупцією, забезпечення прав людини та безпеки. В основі дорожніх карт – питання, що були у фокусі під час двосторонніх зустрічей Україна-ЄС у межах скринінгу українського законодавства. Також враховано рекомендації, викладені у Пакеті розширення ЄС 2024 для України. Дорожні карти синхронізовано з міжнародними зобов’язаннями України та іншими стратегічними документами.

Зокрема, дорожня карта охоплює питання вдосконалення правової, стратегічної та інституційної бази для боротьби з організованою злочинністю; зміцнення міжвідомчої співпраці; посилення антикорупційних механізмів; співпраці з державами-членами ЄС та агенціями ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ; забезпечення надійної практики розслідувань, судових переслідувань і винесення вироків у всіх сферах тяжких злочинів та організованої злочинності, а також відмивання грошей, включно з паралельними фінансовими розслідування та конфіскацією активів.