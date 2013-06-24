Днями у Шевченковому університеті представили науково-популярне видання «Корпоративні комунікації: свіжий погляд». Її автори — фахівець-практик у галузі управління репутацією Євген Загорулько і доктор наук, професор Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Олтаржевський.

У книжці проаналізовано понад 500 наукових праць із корпоративних комунікацій переважно закордонних дослідників. Але це не просто квінтесенція західних теорій. Крім ключових визначень, книжка містить багатий практичний матеріал, світові репутаційні кейси, оригінальні авторські моделі.

Текст подано легкою образною мовою, далекою від загальноприйнятого наукового стилю. Обов’язковий матеріал автори розбавили цікавими аналогіями, історичними екскурсами, афоризмами.

Праця адресована науковцям і представникам бізнесу, професіоналам у галузі PR. Її можна використовувати як підручник із профільних дисциплін для студентів вищих навчальних закладів.

У презентації монографії взяли участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, професор, завідувач кафедри комунікації та керівник центру маркетингу та зв’язків з громадськістю факультету соціальних наук Університету Любляни (Словенія) Деян Верчич, президент Асоціації корпоративних медіа України Оксана Тодорова.

«Робота над книжкою тривала понад два роки, — каже Дмитро Олтаржевський. — Вона була майже готова до друку, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення. Але попри війну ми завершили цю роботу, бо вона важлива і на часі. Після того як Україна здолає російських окупантів на полі бою, нам потрібно буде відбудовувати країну, відновлювати виробництво. Тож викладені в цій монографії знання та ідеї допоможуть компаніям правильно організувати корпоративні комунікації, використовуючи їх як нематеріальний важіль бізнесу, і наблизити наші економічні перемоги».

Електронну версію монографії «Корпоративні комунікації: свіжий погляд» можна придбати в одному з відомих книжкових інтернет-магазинів. За рішенням авторів, всі зароблені від її продажу кошти буде передано на потреби ЗСУ.