19 червня, у Києві, відбулася прес-конференція з нагоди Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту. Під час заходу українські високопосадовці та міжнародні партнери представили перші результати пілотного проєкту щодо невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства в умовах війни (СНПК), а також законопроєкт про створення та функціонування Державного реєстру постраждалих та результати роботи Центрів допомоги врятованим. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід відбувся за участі Ольги Стефанішиної, Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Оксани Жолнович, Міністра соціальної політики України, Вікторії Літвінової, заступника Генерального прокурора України, Катерини Левченко, Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та Массімо Діани, представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

«Сьогодні світ відзначає Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Для України це про об'єднання зусиль проти насильства, катувань та терору, яке коїть російська федерація на наших територіях. З початку повномасштабної агресії рф прокурори зафіксували 303 факти СНПК та й ми досі не знаємо всієї кількості постраждалих, — сказала Ольга Стефанішина. — Водночас розуміємо: надавати підтримку та працювати для встановлення справжнього миру — наш спільний обов’язок. Для цього продовжуємо розширювати мережу Центрів допомоги врятованим, запустили пілотний проєкт виплат невідкладних проміжних репарацій, посилюємо національне законодавство й співпрацю з міжнародними партнерами».

Урядовиця зауважила про плани перетворити пілотний проєкт на повноцінну національну програму репарацій для всіх постраждалих від російської агресії. «В наших планах не лише запропонувати фінансову компенсацію, але й інтегрувати у репараційний механізм інструменти для довгострокової реабілітації, психологічної підтримки та допомогу із реінтеграції до громади», – підкреслила вона.

Віце-премʼєр-міністр зауважила, що думки та позиції самих постраждалих лежать в основі усіх зусиль держави з реагування на СНПК та зауважила на важливості чути голоси постраждалих, вчитись на досвіді в ході реалізації усіх проєктів підтримки і адаптувати стратегії відповідно до потреб кожної з груп постраждалих.

Щоб привернути увагу суспільства до важливості підтримки постраждалих на заході презентували арт-інсталяцію у вигляді розпису на вікні. Одним з його елементів стала квітка-ріпак — символ солідарності з постраждалими від СНПК.

Розпис, створений у партнерстві з агенцією культурного розвитку Port of Culture мисткинею Юлією Тверітіною. Фігури жінок та чоловіків на розписі заповнені квітами ріпака, які у 2023 році обраний символом запобігання та протидії СНПК в Україні. Він виконаний у техніці кінцугі, яка полягає у відновленні розбитого та зруйнованого за допомогою золотої лінії. Елементи композиції нагадують, що травмувальний досвід, який довелося пережити постраждалим, можливо пропрацювати та розпочати шлях відновлення.

«Сексуальне насильство — один із найстрашніших злочинів війни. Ті, кого торкнулося це лихо, потребують підтримки, яка враховуватиме їхні особливі потреби. Тому ми розширили мережу спеціальних служб для постраждалих від насильства та включили в них підтримку людей, що постраждали від СНПК. Наразі по всій Україні функціонують 1084 служби. Завдяки субвенціям, які надавали місцевим бюджетам у 2021 та 2023 роках, була створена 191 нова спеціалізована служба, а також підсилено автотранспортом мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які працюють при притулках, облаштовано приміщення для безпечного перебування постраждалих осіб, персоналу тощо», — каже Оксана Жолнович.

«росія використовує сексуальне насильство як зброю війни. Її системні та масові злочини мають бути покарані в українських та міжнародних судах. Дякую кожному і кожній, хто надає нам свідчення, особливо про такі чутливі злочини, як сексуальне насильство. Завдання нашої держави і суспільства — віддати належне їхній мужності та забезпечити все необхідне для зцілення від пережитих травм. Гарантувати повагу, безпеку і справедливість, на яку вони заслуговують», — зазначає Вікторія Літвінова.

«Станом на 18 червня виплату компенсації в рамках проєкту невідкладних репарацій отримали 40 осіб, і цей процес продовжується. Вже отримано 142 звернення від осіб на участь у пілотному проєкті, серед яких 85 жінок, 51 чоловік та 6 дітей, — розповідає Катерина Левченко. — Також, за бажанням, постраждалі можуть отримати супровiд призначених кейс-менеджерів, які допомагають людині отримати медичну, правову та соціальну допомогу. Звернутися по допомогу можуть усі постраждалі, які зазнали тяжких форм сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом внаслідок агресії росії проти України, починаючи з лютого 2014 року».

«Від початку повномасштабного вторгнення система ООН в Україні активно долучається до реагування на СНПК. Два роки тому UNFPA спільно з Офісом Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції запустив перший Центр допомоги врятованим у Запоріжжі, який став безпечним простором для людей, які постраждали від війни, зокрема тих, хто пережив СНПК. Нині такі центри діють вже у 12 містах України. UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, зараз працює cпільно з партнерами над подоланням наслідків СНПК та наданням допомоги постраждалим від цих злочинів», — сказав Массімо Діана, представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Під час свого виступу Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина анонсувала відкриття найближчим часом ще одного стаціонарного центру в місті Херсон.

Отримати кваліфіковану соціально-психологічну підтримку постраждалі можуть у Центрах допомоги врятованим за адресами на сайті безоплатно та конфіденційно.

Довідково

Станом на 18 червня 2024 року в Україні зареєстровано 303 факти СНПК, серед постраждалих 112 чоловіків і 191 жінка. Проте, за даними ООН, незареєстрованих випадків у 10 — 20 разів більше.

У 2015 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 19 червня Міжнародним днем боротьби з сексуальним насильством, зумовленим війною.