27 вересня 2024 року, стартував другий GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, який об'єднав понад 300 учасників — представників Уряду, бізнесу, громадських організацій та міжнародних партнерів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід організовано Міністерством соціальної політики України у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У межах Форуму спікери окреслять найсучасніші рішення у сфері цифровізації соціальних послуг, зокрема можливості електронного кейс-менеджменту та вплив інновацій на соціальні сервіси. Також буде представлено нові державні ініціативи та платформи.

Форум стане майданчиком для обговорення нових підходів до цифровізації соціальних послуг, зокрема збереження та розвитку людського капіталу через інноваційні технології. Пріоритети Міністерства соціальної політики — допомогти кожному, хто потребує підтримки, сприяння економічній спроможності та соціальній інтеграції для забезпечення гідного життя для кожного.

«У фокусі нашої уваги кожна людина — ніхто не залишається поза турботою. Ми надаємо підтримку тим, хто її потребує і прагнемо відновити економічну спроможність кожного, забезпечуючи соціальну включеність і гідне життя тим, хто не може працювати. Для цього, зокрема, застосовуємо інноваційні цифрові рішення, що роблять соціальні послуги більш доступними та якісними, а систему — ефективною та прозорою», — зазначила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Скоординовані рішення у політичній та цифровій площинах для підвищення ефективності соціальних послуг — це той шлях, яким сьогодні рухається Україна.

«Цифрова трансформація соціальної сфери — одне з наших пріоритетних завдань. Ми запускаємо цифрові послуги, щоб українці могли отримувати необхідну підтримку без зайвої бюрократії. Спільно з Міністерством соціальної політики будуємо нову логіку процесів у сфері, яка базується на якісних даних та цифрових технологіях. Розбудова Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та запуск послуг у Дії спрощує доступ до соціальної підтримки. Це дозволяє громадянам отримувати послуги в кілька кліків, не витрачаючи часу на черги», — сказав Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну актуалізувало ефективну соціальну підтримку. Цифровізація дає можливість звернутися за підтримкою онлайн або особисто в будь-якій точці України, а державі зі свого боку надати таку допомогу швидко і якісно.

«Ми раді бути частиною цього Форуму, оскільки вважаємо, що інноваційні технології відіграють критично важливу роль у наданні допомоги найбільш уразливим верствам населення. Підтримка таких ініціатив, як цифровізація соціальних послуг, є важливою частиною нашої спільної роботи, що дозволяє ефективно реагувати на кризу, спричинену війною, та створювати міцний фундамент для розвитку соціальної інфраструктури в Україні», — підкреслив Директор Представництва ВПП ООН в Україні Річард Рейган.

Впровадження цифрових процесів було б неможливим без підтримки міжнародних партнерів та спільної роботи над цифровими проєктами.

«Мільйони українських громадян, сімей та дітей незабаром зможуть скористатись покращеною цифровою системою, яка зробить соціальні послуги більш доступними та прозорими. Ми пишаємося тим, що наша співпраця з Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрової трансформації досягла такого важливого етапу. Разом із нашими партнерами ми проведемо навчання та національну комунікаційну кампанію, щоб переконатися, що нова цифрова система кейс-менеджменту зробить роботу майже 4000 соціальних працівників ефективнішою. Ця інноваційна система зрештою допоможе дітям і сім’ям отримати доступ до життєво необхідних послуг», – додав Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Мунір Мамедзаде.

На учасників чекає насичена програма: дискусії, нетворкінг, серія корисних презентацій.

Запрошуємо приєднатися до обговорень онлайн і вплинути на майбутнє соціальних послуг в Україні!