29 березня розпочався Всеукраїнський форум «Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій», який проводить Міністерство культури та інформаційної політики України та громадська організація «Інститут публічних комунікацій» за підтримки Групи «МЕТІНВЕСТ». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На форумі зібрались представники культурних та інформаційних підрозділів 10 областей, представники влади, установ культури, медіа, міжнародні партнери, громадськість для напрацювання єдиної стратегії дій щодо повернення деокупованих територій в український культурний контекст.

Гостей Форуму привітав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він розповів, що з 2022 року на тимчасово окупованих територіях залишаються 2115 закладів культури. Наразі вже відомо, на деокупованих територіях пошкоджено 1795 закладів культурної інфраструктури, а по всій країні – 1952.

«У цій війні ми втратили не тільки культурні пам’ятки, бібліотеки та музеї. Ми втратили людей. Сфера культури зазнала значних втрат в кадровому потенціалі. До війни – це було понад 56 000 людей, а сьогодні – лише 18 470. І то, на жаль, не на тій землі. Вони просто на щастя є. Хтось вимушений переселенець. Хтось мусив переїхати за кордон. На жаль, багато людей змінили свої професії. Низький уклін тим працівникам сфери культури, які прийняли для себе рішення і доєдналися до Збройних Сил України, змінили свої мистецькі інструменти на зброю. Кожна людина важлива на своєму місці, якщо вона працює задля нашої спільної перемоги. На цьому тлі викликів важливо подякувати тим, хто знаходить ресурс, знаходить можливості відновити свою роботу, нехай навіть дистанційно, в інших містах, де пригорнули наших митців, артистів. Я пишаюся тими закладами, яким вдалося релокуватися та відновити свою діяльність. Це Маріупольський театр, Луганська філармонія, Донецька консерваторія та багато інших», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Окупант випалює все не лише з поверхні землі, а й з людської свідомості. За даними Інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 575 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Це – 18 обстрілів телевеж; 18 нападів та захоплень редакцій медіа; 28 випадків вимкнення українського мовлення та заміщення його російською пропагандою; 234 медіа припинили свою роботу.

Ростислав Карандєєв назвав першочергові кроки української влади на деокупованих територіях. Серед них: відновлення теле- та радіосигналу, наповнення інформаційного простору українським продуктом, протидія дезінформації, витіснення росії з культурного простору, генерування спеціального контенту для громадян України на окупованих територіях, визначення нестандартних каналів комунікації.

Він також наголосив, що у громадах, які близько до лінії фронту, багато людей набули інвалідності. Для них важливо створити безперешкодне середовище та умови для інтеграції в цивільне життя.

Своєю чергою МКІП працює над створенням кадрового резерву для деокупованих територій. Ці люди мають повернути український культурний контекст на ці території. Також Україна готова ділитись унікальним досвідом трансформування культурних процесів під час війни.

«Наші дослідження підтверджують, що культура є потужним інструментом. Культура є засобом перемогти війну, що є нашим головним завданням. Вона також є засобом забезпечення майбутнього. Культура дає надію, спонукає до єдності дії», – підкреслила в. о. директора Місії USAID в Україні Теодора Делл.

Вона також підкреслила, що США надають підтримку українським літературі, фотографії, театру, мистецтву, архітектурі, культурним центрам та доступу до надійної інформації, адже «культура є основою стійкості та мужності України».

«Мінреінтеграції ставить в основу своєї роботи те, що після деокупації українські території мають в максимально короткі строки бути інтегровані в українське суспільство, економіку, культурний простір. Ми розробляємо законодавчі механізми для цього», – зазначив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах.

Він розповів, що Мінреінтеграції розробило стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка розміщена на сайті Міністерства. Всі охочі можуть взяти участь у її обговоренні.

«Я згоден з тим, що культура виявилася справді дуже важливим для нас маркером, маркером нашої ідентичності, маркером наших відчуттів. Але вона не зникла саме з останніх сторінок, і це дуже прикро. Це те, що в майбутньому слід безперечно змінити. Це те, що слід змінювати вже сьогодні. Тому що, як виявилося, справді українці сьогодні тримаються за культуру з літературою разом з театром, кіно, живописом, фотографією. Бо саме це і є ті емоційні чинники, за які ми чіпляємося, які, власне, є певним віддзеркаленням, які дають нам можливість правильно виставити нашу оптику, наше розуміння себе в просторі, себе в цьому часі. Тому, власне, дуже добре, що ми говоримо про культуру. Дуже важливо, що ми говоримо про деокуповані території. Дуже важливо, що ми згадуємо і говоримо про тих, хто зараз в окупації. Дуже добре, дуже важливо і дуже боляче, тому що для мене особисто це боляче. Я сам з Луганщини, і, власне, коли ми говоримо про цей термін окуповані території, я насправді говорю про світ, в якому народився і куди я не можу повернутися», – сказав український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан.

Нагадаємо, символ Форуму – мозаїка Алли Горської «Дерево життя». Ще до створення мозаїки митців за активну громадянську позицію радянська влада зарахувала до так званих «українських буржуазних націоналістів». Їх роботи знищувалися. А саму Горську навесні 1970-го безжально вбили за наказом радянської влади. Мозаїки, створені в Маріуполі, також наказали збити. Утім місцеві майстри наказу не дослухалися й сховали панно за цегляною фальш-стіною, зберігши таким чином ці безцінні мистецькі об’єкти на 40 років. Навесні 2022 року мозаїки «Дерево життя» зазнала катастрофічних ушкоджень від дій російських окупантів під час нищення Маріуполя.