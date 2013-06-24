22 травня 2024 року, в місті Києві відбулося 10-те засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Співголовою Міжурядової комісії з латвійської сторони був Вікторс Валайніс, Міністр економіки Латвійської Республіки, а з української сторони – Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов зазначив, що Комісія – це основний механізм діалогової координації між країнами. А всі домовленості є підґрунтям взаємовигідного співробітництва.

Латвійська сторона, в свою чергу, зазначила, що Латвія працює над створенням рішення для альтернативного транзитного коридору для того, щоби продовжувати спільні з Україною зусилля у галузі міжнародної торгівлі. Окрім цього Латвія готова ділитися своїм досвідом у питанні незалежності енергетичного комплексу.

По закінченню заходу сторони прийняли Спільну заяву співголів 10-го засідання міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

«За останні десять років Україна та Латвія досягли значного прогресу в економічних, інфраструктурних та соціальних сферах. Наші країни зміцнили торговельні зв'язки, збільшили обсяги взаємних інвестицій та започаткували спільні проекти, які сприяли економічному зростанню та підвищенню добробуту наших громадян. Зокрема, ми відзначаємо важливість спільних проектів у сфері транспорту. Завдяки модернізації транспортних коридорів, що з'єднують наші країни, ми зможемо забезпечити швидке та надійне транспортування товарів і послуг. Ці проекти є ключовими для розвитку нашої економіки та зміцнення взаємозв'язків між нашими народами», - йдеться в Спільній заяві.

Окрім цього, заява визначає, що цифровізація стане ще одним важливим напрямом спільної співпраці. У планах – проекти з розвитку цифрової інфраструктури, впровадження новітніх технологій та підтримки стартапів, що сприятиме інноваційному розвитку економік обох країн.

Дивлячись у майбутнє, сторони визначили наступне десятиліття як період ще більшого зближення країн. Однією з головних тем цього періоду стане набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі. Це буде не лише символом спільної відданості європейським цінностям, але й відкриє нові можливості для співпраці та зростання.