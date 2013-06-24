Перша леді Олена Зеленська взяла участь у нагородженні премією Global Teacher Prize Ukraine 2024. На заході були присутні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр освіти і науки Оксен Лісовий та освітяни з усіх регіонів України.

«День учителя цього року в календарі зовсім поряд із Днем захисників та захисниць, і це символічно. Бо вчителі теж боронять — право дітей на нормальне життя, на розвиток, на майбутнє», — сказала перша леді. Цього року переможницею Global Teacher Prize Ukraine стала Леся Павлюк з Івано-Франківська — вчителька початкової школи, яка однією з перших почала працювати з інклюзивним класом. Її обрали з понад 1200 педагогів. Головний приз — 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту. Професійна мрія переможниці — навчати колег ефективно працювати в інклюзивних класах.

Крім головного переможця, також відзначили вчителів в окремих номінаціях. Найкраща вчителька дошкілля — Оксана Масовець із Кам’янця-Подільського, а найкраща вчителька хімії — Лариса Романишин зі Львівщини. Обидві отримали по пів мільйона гривень на реалізацію власних освітніх проєктів. Відзнаку «Вибір серцем» отримав учитель Школи супергероїв Євген Кравченко, ще трьох педагогів відзначили в межах грантової програми Talents For Ukraine благодійного фонду KSE Foundation. Катерина Корзун, Ярослав Федько та Лариса Романишин отримали гранти. Нагороду в категорії «Інклюзивність» вручили вчителеві історії Владиславу Акименку з Лозової за роботу з дітьми, які мають особливі освітні потреби і яких вдалося повернути додому з депортації.

«Я ж хочу подякувати не тільки номінантам, а й усім вчителям, уроку яких чекають як свята навіть серед воєнних випробувань. Ви несете не тільки знання — надію цілій країні», — сказала Олена Зеленська.

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів — агентів освітніх змін, яку вже восьмий рік поспіль вручає громадська спілка «Освіторія».

Джерело: Офіс Президента