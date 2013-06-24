Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина разом з Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою взяла участь у #РазомДіємо Фест, який організований Представництвом Європейського Союзу в Україні з нагоди відзначення Днів Європи. Подія відбулася у Мистецькому арсеналі, який став спільним майданчиком громадських діячів, експертів, представників ОГС та медіа, посадовців, киян та гостей столиці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Особливою подією #РазомДіємо Фесту стало оформлення керамічного панно Європа-Україна, яке дивом вціліло після руйнівної атаки російського агресора на академію Бойчука. Разом із дітьми з Фастова до роботи над панно долучились пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина зазначила: «Ми сподіваємося, що вже незабаром офіційно розпочнемо переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та проведемо першу Міжурядову конференцію. І цей процес важко уявити без участі громадянського суспільства, яке стало нам надійною опорою та вартовими перетворень. Представники громадськості уже беруть активну участь в пояснювальних сесіях Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу українського законодавства. Очікуємо також на активну включеність громадянського суспільства вже з моменту відкриття перших переговорних розділів. Саме українське суспільство та бізнес мають визначати червоні лінії для збереження національних інтересів. Те, з якою позицією Україна закінчуватиме переговорний процес і увесь наш подальший шлях як повноправного члена ЄС залежить сьогодні від кожного і кожної з нас».

Пані Посол ЄС Катаріна Матернова наголосила: «Невтомна воля до боротьби та захисту свободи і демократії в Україні – це зусилля всього суспільства. Багато людей, які беруть активну участь у діяльності громадських організацій та медіа, є невід'ємною частиною цього процесу. Попри всі труднощі, українці продемонстрували безпрецедентну силу та стійкість, а також глибоку відданість європейським цінностям. Європейський Союз цінує наше тісне партнерство з громадянським суспільством та незалежними ЗМІ і продовжуватиме покладатися на нього в процесі інтеграціїУ країни до ЄС».

У відкритій дискусії «Вплив підтримки Європейського Союзу на ОГС та медіа в Україні на її шляху до ЄС. Місце та роль ОГС у процесі відновлення України» взяли участь провідні експерти, представники ОГС та медіа, а також представники Представництва ЄС в Україні.

Також на заході виступили лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, журналіст Андрій Куликов, Олександр Стародубцев (НАЗК), Ганна Крамаренко (ЦП Атлант), Наталія Черемошенцева (волонтерська ініціатива Гідність), а також фротнтмен ТНМК Олег Михайлюта, Світлана Тарабарова.

На Алеї Громадських організацій ЗГУРТОВАНІСТЬ та в тематичних наметах ОГС України різних рівнів – від національних до локальних – продемонстрували, як результати своєї роботи, так і нові методики її організації. Фонд Східна Європа та партнери, Міжнародний фонд «Відродження», ІСАР Єднання та партнери, БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне», ГО «Змінотворці», ГО «Інститут сталого розвитку громад» (ISDC), ГО «СУВІАТО», ГО «Сміливий Ірпінь», БО «FREE ZONE», БО TBPeopleUkraine, ГО «Київ Дефендерс», ГО «Інша Жінка», ВГЦ «Волонтер» організували для відвідувачів фестивалю лекції, дискусії, опитування, консультації, тренінги, квізи, ділові та пізнавальні тематичні ігри тощо. ДСНС України у партнерстві з Фондом Східна Європа провели тренінг з мінної безпеки.

У павільйоні ЄС відвідувачі могли отримати вичерпну інформацію про відносини України та Європейського Союзу та безпрецедентну допомогу, яку ЄС надає Україні під час війни, зокрема ОГС та медіа. Так, сьогодні в Україні впроваджуються 2330 проєктів, й на підтримку цього сектора скеровано понад 104 млн євро. Мінімальна сума грантів складає 60 тис. євро, максимальна – 10 млн. Більше 800 грантів було надано представникам громадянського суспільства на локальному рівні.